POL-H: Hannover-Mittelfeld: Falscher Pfleger nach Diebstählen aus Seniorenheim gefasst

Am Samstag, 18.02.2023, hat sich ein 23-Jähriger als Pfleger von vier Bewohnenden eines Seniorenheims ausgegeben und diese bestohlen. Die Polizei ermittelte den Dieb zügig und stellte Beute bei ihm sicher.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Hannover-Döhren begab sich ein 23-Jähriger zwischen 10:00 und 17:00 Uhr in die Zimmer von insgesamt vier Bewohnenden eines Seniorenheims in Hannover-Mittelfeld. Dabei täuschte er vor ihr neuer Pfleger zu sein, verwickelte sie in Gespräche und durchwühlte währenddessen ihre Habseligkeiten. Dabei entwendete der junge Mann mehrere Schmuckstücke und Bargeld.

Durch seine Tätigkeit als sporadische Pflegekraft in dem Seniorenheim und seines auffälligen Verhaltens geriet der 23-Jährige schnell ins Visier der Polizei. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung im Sahlkamp fanden die Beamtinnen und Beamten dann den entwendeten Schmuck und das Bargeld. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 8.500 Euro. /desch, ms

Hinweise zum Thema Diebstahl finden Sie unter folgender Internetadresse: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

