POL-NE: Mülltonnenbrände in Jüchen, Grevenbroich und Kaarst - Zeugen gesucht

Jüchen; Grevenbroich; Kaarst (ots)

Am Wochenende kam es in Kaarst, Grevenbroich und Jüchen-Hochneukirch zu Bränden an Mülltonnen.

So bemerkte ein Zeuge am Freitag (25.11.) gegen 21:15 Uhr, dass ein Müllcontainer am Albert-Einstein-Gymnasium brannte.

Am Samstag (26.11.) brannten gegen 18:35 Uhr zwei Mülltonnen auf der Joseph-Pick-Straße in Grevenbroich.

Eine Zeugin beobachtete am Sonntag (27.11.) gegen 16:50 Uhr auf der Bahnhofstraße in Jüchen-Hochneukirch zwei männliche Personen an einer Mülltonne, welche anschließend brannte. Die Personen werden als männlich, zirka 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Ob diese Personen mit dem Brand in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesen Zusammenhängen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

