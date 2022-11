Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger versuchen über Anrufe an Geld zu kommen

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Es kommt immer wieder zu betrügerischen Anrufen - besonders ältere Menschen werden dadurch schnell verunsichert und in die Ecke gedrängt.

In den letzten Tagen kam es auch im Rhein Kreis Neuss zu Fällen, bei denen Senioren von vermeintlichen Polizisten oder Enkeln kontaktiert wurden. Ziel dieser Anrufe ist das Erhalten von Geldsummen oder andere Wertgegenständen.

Am Freitag (25.11.) erhielt ein 87-jähriger Dormagener einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass der Name des Seniors auf einer Einbruchsliste stehen würde. Mit dieser Masche wollen die Unbekannten Druck ausüben und Angst einjagen, um so an hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu gelangen. In diesem Fall gibt der vermeintliche Polizeibeamte an, dass er den Senior schützen wolle und daher seine Wertgegenstände abholen und sicher aufbewahren werde. Der 87 Jährige kannte diesen Trick und erklärte, dass er über kein Vermögen verfüge und legte auf.

Informieren Sie sich über weitere Betrugsmaschen und wie Sie sich schützen können: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell