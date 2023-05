Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall: 19- und 22-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Odenkirchener Straße ist es am Mittwoch, 3. Mai, gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 43-jährigen Autofahrer und einem 19-jährigen Motorradfahrer gekommen. Der 19-Jährige sowie dessen 22-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Nach eigener Aussage habe der 43-Jährige an der Ausfahrt einer Tankstelle die Fahrbahn der Odenkirchener Straße überqueren wollen, um seine Fahrt auf der ihm gegenüberliegenden Fahrbahnseite in Richtung Keplerstraße fortzusetzen. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war zeitgleich mit seinem 22-jährigen Beifahrer auf der Odenkirchener Straße aus Richtung Scharmannstraße kommend unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, so dass der Motorradfahrer mit der linken Wagenseite kollidierte und beide Passagiere vom Motorrad stürzten.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

