POL-MG: Raubdelikt von Karfreitag: Alle drei Tatverdächtigen ermittelt

Mönchengladbach (ots) - Vier Männer haben am Freitag, 28. April, einen 45-jährigen Mann in Rheydt ausgeraubt und verletzt. Nach eigenen Angaben hielt sich der 45-Jährige gegen 9 Uhr an der Paulstraße / Mühlenstraße auf. Dort hätten ihn vier Männern angegriffen und seine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und sein Handy geraubt. Bereits einen Tag zuvor sei es zwischen ihm und der Gruppe zu persönlichen ...

