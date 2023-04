Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230417 - 0437 Frankfurt - Sachsenhausen: "Taxiräuber" kommt nicht weit

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntag, den 16.04.2023, kam es in Sachsenhausen zu einem räuberischen Angriff auf einen Taxifahrer. Ein 25-jähriger Mann, der es auf dessen Mobiltelefon abgesehen hatte, konnte noch in der Nähe festgenommen werden.

Der Geschädigte, 38 Jahre alt, befand sich gegen 06:30 Uhr mit seinem Taxi in der Dürerstraße. Dort geriet er mit einem spanische sprechenden Mann aneinander, dem es offenbar aufgrund der sprachlichen Barriere nicht möglich war, ihm sein Fahrtziel mitzuteilen. In der Folge nahm der Fahrgast das Mobiltelefon des Taxifahrers an sich und verließ das Auto. Bei einer darauffolgenden Auseinandersetzung wurde der Taxifahrer geschlagen, er erlangte sein Handy jedoch wieder. Der Mann begab sich nun in Richtung Mainufer. Über den Notruf gelang es dem Geschädigten, die Polizei an diesen heranzuführen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen, 25 Jahre alt, am Mainufer erspähen und legte ihm kurzum Handschellen an.

Die Beamten verbrachten den 25-Jährigen nach der Festnahme zunächst auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ging es für den wohnsitzlosen Mann in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, um ihn richterlich vorzuführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell