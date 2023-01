Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradzubehör entwendet

Böhl-Iggelheim (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde am Dienstag eine 18-jährige aus Böhl-Iggelheim. Sie hatte ihr Fahrrad am Bahnhof Böhl-Iggelheim, Ortsteil Iggelheim, abgestellt. Als sie am Abend zurückkam stellte sie fest, dass die Bremsleitungen sowie die Leitungen der Beleuchtung durchtrennt wurde und die Öldruck-Felsenbremse entwendet wurde. Hierdurch entstand ein Schaden von circa 140 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell