POL-DO: Keine Lust auf Bildung - Einbrecher fluten Lehrküche in einer Realschule

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0025

In den Abendstunden des Donnerstages (5. Januar) ist es zu einem Einbruch in die Gertrud-Bäumer-Realschule in Dortmund-Mitte gekommen. Unbekannte drangen zwischen 16.30 und 22.00 Uhr in das Gebäude ein und fluteten die dortige Lehrküche. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Angaben zufolge warfen die Täter ein Fenster der Schule ein. Durch dieses gelangten sie in die Lehrküche. Sie verstopften sämtliche Abflüsse und fluteten die Küche. Darüber hinaus versuchten sie sich Zutritt zum Rest des Gebäudes zu verschaffen, dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Täter hinterließen an der Tafel einen Schriftzug, welcher deutlich macht, was sie von Bildung halten "Sagt danke das ihr kein unt-richt habt".

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen im Umfeld beobachtet haben. Hinweise richten Sie bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231-132-7441.

