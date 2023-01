Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Taschendiebstahl: Polizei sucht Tatverdächtige mit Fotos

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0022

Mit einer am 13. August 2022 bei einem Taschendiebstahl im Dortmunder Hauptbahnhof entwendeten EC-Karte buchte eine unbekannte Frau mehrere Geldbeträge vom Konto eines Mannes ab. So nutzte die Täterin die EC-Karte auch am 15. August 2022 um 19:30 Uhr in einem Geschäft an der Heinrichstraße im Unionviertel in Dortmund und am 16. August an einem Kiosk.

Bisherige Ermittlungen der Polizei führten nicht auf die Identität der Frau. Mit einem Beschluss des Amtsgerichts fahndet die Polizei deshalb mit zwei Fotos nach der Frau: https://polizei.nrw/fahndung/95355

Hinweise auf die Identität oder ihren Aufenthaltsort bitte an die Kriminalwache der Polizei in Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.

