FW-OB: Küchenbrand

Am späten Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Küchenbrand auf der Marktstr. alarmiert. Aus ungeklärter Ursache ist es zu einem Brand in einer Küche im 3. Obergeschoss eines 6-geschossigem Wohn- und Geschäftshauses gekommen. Ein Bewohner wurde über die Drehleiter und zwei weitere Bewohner über den Treppenraum durch die Feuerwehr gerettet, wovon ein Bewohner zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Da bereits mehrere Wohnungen verraucht waren, gestaltete sich die Entrauchung etwas aufwendiger. Die Bewohner konnten bis auf die Brandwohnung alle wieder in ihre Wohnungen. Die Polizei nahm die Brandursachenermittlung auf. Die Feuerwehr war mit ca. 30 Einsatzkräften ca. 55 min im Einsatz.

