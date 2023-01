Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täterfestnahme nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Frankenthal (ots)

Am 23.01.2023 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Frankenthal über einen aktuellen Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Freinsheimer Straße in 67227 Frankenthal in Kenntnis gesetzt. Mehrere entsandte Streifen konnten vor Ort zwei männliche Personen aus Frankenthal im Alter von 21 bei der Tatbegehung feststellen und kontrollieren. Das mitgeführte Aufbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Nach Beendigung polizeilicher Maßnahmen auf der Dienststelle wurden sie entlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren. Es bedarf weiterer Ermittlungen, ob der Zigarettenautomat bestückt war. Der Schadenswert beläuft sich auf ca. 250 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

