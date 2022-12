POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen

Platten (ots) - Am Dienstag, 06.12.2022, 07.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen Audi A4 die B 50, von Zeltingen-Rachtig kommend, und wollte in den Plattener Kreisverkehr einfahren. Am Kreisverkehr stand vor ihm ein verkehrsbedingt wartender, älterer grauer / silberfarbener Kleinwagen. Der Audi-Fahrer fuhr leicht auf den Kleinwagen auf. Der/die unbekannte Fahrer/in des Kleinwagens bemerkte den ...

mehr