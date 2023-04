POL-COE: Coesfeld, Poststraße/ Mann attackiert

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (25.04.23) in einen Heizungsraum am Borker Landweg eingebrochen. Gegen 00.30 Uhr hörte ein Zeuge Geräusche im Garten. Jedoch haben die Täter nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Wie die Personen in den Raum gekommen sind, ist nicht klar. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

