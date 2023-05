POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - 49661 Cloppenburg - Sachbeschädigung an KFZ In der Zeit zwischen Donnerstag, 04. Mai 2023, 21:00 Uhr und Freitag, 05. Mai 2023, 08:00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person in der Soestenstraße zwei Reifen an einem PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-1860 115 entgegen. 49681 Garrel - div. Sachbeschädigungen In der Zeit zwischen Samstag, 29.04.2023, 20:00 Uhr ...

