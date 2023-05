Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag, den 06.05.23, in der Zeit von 10.45 Uhr bis 12.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Füchteler Straße einen dort abgestellten dunklen Audi. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzten.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigten am Samstag, den 06.05.2023, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr einen grünen Opel, welcher auf einem Parkplatz an der Lohner Straße abgestellt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzten.

Visbek - Unbefugter Gebrauch eines Pkw, Verkehrsunfallflucht, Diebstahl

Ein unbekannter Fahrzeugführer nahm am Samstag, den 06.05.2023, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 07:45 Uhr, einen auf einem Grundstück an der Ahlhorner Str. unverschlossen abgestellten grünen Ford Fiesta unbefugt in Gebrauch. Der Original-Fahrzeugschlüssel befand sich noch im Zündschloss. Am Samstagmorgen wurde der Pkw dann stark unfallbeschädigt in einer Grundstückszufahrt der Ahlhorner Str. abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurden u.a. der Fahrzeugschlüssel und ein Damenportmonee mit diversen Ausweispapieren entwendet. Zeugen oder Personen die dazu Angaben oder zu einer eventuellen Unfallörtlichkeit machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren mit Mofa unter Drogeneinfluss

Am Samstag, den 06.05.2023, wurde gegn 13:40 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 15 Jahren alten Mofafahrer aus Lohne eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 06.05.2023, kam es gegen 14:20 Uhr auf dem Bergweg in Lohne zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw eines 80 Jahre alten Holdorfers und eines 35 Jahre alten Mannes aus Goldenstedt, die vor der Ampel an der Brägeler Straße verkehrsbedingt warten mussten. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich bei der Polizeistation in Lohne (04442-808460) melden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Pkw

Am Samstag, den 06.05.2023, befuhr gegen 17:10 Uhr ein 46-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw die Lindenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag, dem 06.05.2023, kam es um 10:35 Uhr auf der Oyther Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie kreuzte fahrend die Fahrbahn, ohne dabei auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Nur durch ein Ausweichen der Führerin eines Pkw konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Die Radfahrerin fährt jedoch mit ihrem Vorderrad gegen die Heckstoßstange des Pkw und kommt anschließend zu Fall.

Emstek OT Drantum - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, den 06.05.2023, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 25-jährigen Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, den 06.05.2023, konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrzeugführer sein E-Scooter ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr führt. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 07.05.2023, kam es gegen 01:10 Uhr auf der Rottinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Pedelecfahrerin aus Damme stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 06.05.2023, beschädigte zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten BMW 3er eines 29-jährigen Vechtaers. Dieser hatte sein Fahrzeug zuvor auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Vechta, Falkenweg 6, abgestellt. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441 / 943-0) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 07.05.2023, befuhr gegen 04:30 Uhr ein 19-jähriger, mit seinem Pkw die Goldenstedter Straße in Visbek. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell