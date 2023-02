Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: gefährliche Körperverletzung durch größere Personengruppe, Bedrohung mit Messer

Speicher (ots)

Am gestrigen Samstagabend wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 22:00 Uhr in mehreren Notrufen über eine größere Schlägerei in der Ortslage Speicher informiert. In den angrenzenden Lokalitäten fanden zu dieser Zeit die Feierlichkeiten nach dem beendeten Fastnachtsumzug statt. Die Einsatzörtlichkeit wurde daraufhin durch alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen angefahren. Vor Ort konnte der 21-Jährige Geschädigte in Begleitung mehrerer Zeugen angetroffen werden. Nach Angaben der Personen wurde der Geschädigte ohne erkennbaren Grund durch einen männlichen Täter provoziert. Dieser kehrte kurz darauf mit einer ca. 15-köpfigen Personengruppe an die Örtlichkeit zurück. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Geschädigte durch mindestens 5 Personen aus der Gruppe körperlich durch Schläge und Tritte angegangen. Eine Person drohte dem Geschädigten zudem mit einem gezogenen Messer. Er erlitt bei dem Angriff nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht und am Körper. Ein 45-Jähriger Mann versuchte, den Angriff auf den Geschädigten zu unterbinden. Auch er wurde anschließend durch die Personengruppe mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und erlitt diverse Prellungen. Die Personengruppe flüchtete kurz vor dem Eintreffen der Polizeikräfte von der Örtlichkeit. Ein 17-Jähriger Tatverdächtiger konnte auf der Flucht durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Die Identität von drei weiteren männlichen Haupttätern konnte im Rahmen der anschließenden Ermittlungen geklärt werden. Zeug*innen, die konkrete Angaben zu der Auseinandersetzung und den beteiligten Personen machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

