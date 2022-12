LPI-J: Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer

Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Kosmetikstudio in der Brauhausgasse in Weimar. Hier wurde durch den oder die Täter eine Balkontür aufgehebelt, um in das Studio zu gelangen. Folgend wurden über vier Etagen mehrere Schränke durchwühlt und auch die Kasse aufgebrochen. Aus dieser wurde Bargeld in Höhe von 150 Euro entwendet und diverse Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zusätzlich wurde ein ...

