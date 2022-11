Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brand eines Kuhstalls in Rodenwalde

Rodenwalde (ots)

Feuerwehr und Polizei sind derzeit in Rodenwalde auf dem Gelände eines Milchviehbetriebes wegen des Brands eines Kuhstalls im Einsatz. Der Brand brach gegen 14:45 Uhr in einem Teil des Stallgebäudes aus, in welchem ausschließlich Kälber gehalten werden. Mehrere Feuerwehren aus der Region befinden sich momentan im Löscheinsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten alle Tiere bereits in Sicherheit gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zwischenzeitlich konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen, allderdings dauern die Löscharbeiten noch an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brandursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell