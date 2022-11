Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß zweier PKW

Boizenburg (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Montag auf der Landesstraße 05 in Brahlstorf beide Autofahrer leicht verletzt worden. Vermutlich aufgrund eines Vorfahrtsfehlers stießen beiden Fahrzeuge am Mittag auf einer Straßenkreuzung zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf rund 45.000 Euro beziffert. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Die 43 und 65 Jahre alten Fahrer begaben sich später in medizinische Behandlung.

