Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Couragierte Zeugen hindern renitenten Ladendieb an dessen Flucht

Ludwigslust (ots)

Couragierte Zeugen haben am Montagmittag in einem Ludwigsluster Einkaufsmarkt einen renitenten Ladendieb an dessen Flucht gehindert. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein Mitarbeiter des Supermarktes zunächst einen Mann dabei beobachtet haben, wie dieser eine Hose aus dem Verkaufsregal in seinen Rucksack steckte. Als der Tatverdächtige wenig später den Markt durch den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von Kassiererinnen angesprochen und festgehalten. Daraufhin riss sich der Tatverdächtige los und flüchtete aus dem Geschäft. Zwei Zeugen, die einen Informationsstand einer Rettungs- und Hilfsorganisation im Gang des Lindencenters betrieben, bemerkten den Vorfall und hielten den flüchtenden Tatverdächtigen fest. Der 39-jährige mutmaßliche Ladendieb wehrte sich mittels Faustschläge derart, dass beide Zeugen leicht verletzt wurden. Der Tatverdächtige flüchtete erneut bis zu einem naheliegenden Parkplatz, wo er durch die beiden Zeugen und einen weiteren Passanten schließlich festgehalten werden konnte. Da sich der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei weiterhin widersetzte, setzte einer der Zeugen Pfefferspray gegen ihn ein. Der Tatverdächtige erlitt hierdurch Rötungen an den Augen. Durch die Beamten wurde der 39-Jährige im Anschluss gefesselt und zum Polizeihauptrevier gebracht. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Ukrainer, der in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen gemeldet ist. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen sowie seines mitgeführten Rucksackes wurden unter anderem ein Teppichmesser und ein Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle für das beherzte und entschlossene Eingreifen der Zeugen.

