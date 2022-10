Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht im Kreisverkehr - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Volvo den Kreisverkehr von der Hertzstraße kommend in Richtung Haberstraße, als ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkws die Vorfahrt der Volvo-Fahrerin missachtete und diese am hinteren Kotflügel touchierte. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher, Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Ersten Ermittlungen nach dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Pkw, älteren Baujahrs handeln.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Tel.: 06221/3418-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell