POL-EL: Freren - Brand in Geräteschuppen

Haren (ots) - Zwischen Dienstag, 15:11 Uhr, und Mittwoch, 8:00 Uhr, sind unbekannte Täter am Robbenweg in Haren gewaltsam in einen Lkw eingedrungen und haben einen Hydrantenschlüssel und ein Standrohr entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Haren unter der Telefonnummer: 05932-7210-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-0 ...

