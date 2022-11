Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Espelkamp (ots)

Nach Sachbeschädigungen an drei Autos in Isenstedt am vergangenen Wochenende bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Den bisherigen Erkenntnissen nach rissen Unbekannte an einem VW Caddy in der Friedebrinkstraße den linken Scheibenwischer ab. Nur unweit entfernt beschädigte man auch in der Röthenstraße den rechten Außenspiegel eines Opel Combo. Das Auto hatte am Straßenrand vor einer Grundstückseinfahrt gestanden. An einem vor einem Haus stehenden BMW 1 demolierte man den linken Außenspiegel und schleuderte außerdem eine offenbar von einer Baustelle entwendete Warnbake gegen die Windschutzscheibe. Diese wurde dadurch sichtbar beschädigt.

Der Annahme der Ermittler zufolge dürften sich die drei Taten im Zeitraum Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 8 Uhr ereignet haben. Täterhinweise bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

