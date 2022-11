POL-MI: Zeugen gesucht: Zigarettenautomat entwendet

Lübbecke (ots) - Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Schnathorster Straße am Sonntagmittag haben die Ermittler der Polizei zwischenzeitlich eine Begehung der Brandstätte vornehmen können. Gegenwärtig ziehen die Experten der Kreispolizei in Erwägung, dass möglicherweise eine vor Verlassen einer Wohnung nicht abgelöschte Kerze brandursächlich sein könnte. Demnach kann eine fahrlässige Brandentstehung ...

