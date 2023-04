POL-EL: Uelsen - Versuchter Einbruch in Pkw

Lingen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch zwischen 22:15 Uhr und 07:30 Uhr ist es in der Meppener Straße und Am Markt in Lingen zu Einbrüchen in zwei Apotheken gekommen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Apotheken ein. Sie entwendeten in der Meppener Straße einen Tresor samt Inhalt und in der Apotheke Am Markt Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei ...

