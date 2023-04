Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Opel beschädigt

Meppen (ots)

Am Dienstag in der Zeit von 14:00 bis 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Straße Markstiege oder in der Zeit von 15:30 bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland Meppen beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem vermutlich blauen Pkw einen grauen Opel Corsa. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell