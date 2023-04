Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Mittwoch um 17 Uhr kam es auf der Wiesenstraße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Kombis befuhr die Wiesenstraße in Richtung Schubertstraße. Beim Einfahren in eine Fahrbahnverengung missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden weißen VW Caddy, wodurch es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

