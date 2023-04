Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Lingen (ots)

Am Mittwoch zwischen 15 und 15.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Rheiner Straße in Lingen einen schwarzen VW Passat. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt herrschte zähflüssiger Verkehr auf der Rheiner Straße in Richtung stadteinwärts aufgrund einer Straßensperrung der Umgehungsstraße B213. Möglicherweise hat ein Fahrzeug hier den Parkplatz zum Wenden genutzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

