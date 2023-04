Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - VW beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:55 Uhr und 12:25 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen parkenden VW T-ROC im Bereich des Wendehammers in der Goethestraße in Bad Bentheim. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922-776600.

