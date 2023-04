POL-EL: Rhede - Scheunenbrand

Aschendorf (ots) - In der Nacht zu Dienstag haben sich unbekannte Täter in der Paul-Gerhardt-Straße in Papenburg gewaltsam Zutritt in ein Jugendzentrum verschafft und dort einen Beamer und eine Spielekonsole entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-926-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

