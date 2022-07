Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin verletzt

Soest (ots)

Am Montag, um 13:20 Uhr, kam es am Feldmühlenweg zu einem Unfall. Eine 18-jährige Soesterin war mit ihrem Fahrrad auf dem Fuß-/Radweg Am Soestbach unterwegs. An der Einmündung auf den Feldmühlenweg übersah sie den von links kommenden Mitsubishi eines 34-jährigen Soesters. Es kam zur Kollision und die Radlerin stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 450,- EUR. (lü)

