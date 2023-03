Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Braubach

Am Samstag gegen 13:40 Uhr verunfallte ein Pkw alleinbeteiligt auf der L 335 zwischen Dachsenhausen und Braubach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das mit 3 Personen besetzte Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, bevor es durch Gegenlenken nach links in einem Wiesengelände zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, wohingegen die beiden Mitfahrer über Rückenschmerzen klagten und vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht wurden. Durch die Bergung des Unfallwagens kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, da der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

