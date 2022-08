Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Flüchtiger Unfallfahrer stellt sich selbst - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kurz vor 12 Uhr streifte ein zunächst unbekannter VW-Fahrer bei einem Überholvorgang in der Lindenstraße mehrere Verkehrsschilder und flüchtete im Anschluss in Richtung Brühl. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher schließlich die Polizei informierte. Diese konnte wenig später ein beschädigtes Fahrzeug in der Brühler Landstraße feststellen. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Während die Beamtinnen und Beamten den Unfall aufnahmen, erschien ein 39-jähriger Mann und gab sich als Fahrer zu erkennen. Im Verlauf des weiteren Gesprächs bemerkten die Einsatzkräfte, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Daher musste der Verdächtige im Anschluss auf dem Polizeirevier gleich noch eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun ermittelt, da er im Verdacht steht, unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen und mehrere Unfälle verursacht zu haben. Zeugen, welche den Mann beobachtet haben, oder weitere Verkehrsteilnehmer, welche gegebenenfalls durch den VW-Fahrer geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell