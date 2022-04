POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind in die Grundschule Deichhorst in der Kantstraße eingebrochen. Dabei warfen sie in der Zeit von Dienstag, 26. April 2022, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 27. April 2022, 07:00 Uhr, eine Fensterscheibe ein und konnten das Gebäude so betreten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen einen elektrischen ...

