Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende vom 24.-26.03.2023

Dienstgebiet der PI Simmern (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 24.03.2023 in Kastellaun ergeben sich bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen. In Folge dessen wird eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am gleichen Tag ereignet sich gegen 13:25 Uhr ein Körperverletzungsdelikt im Stadtgebiet Kastellaun. In diesem Zusammenhang kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 14-jährigen Jugendlichen und einem 18-jährigen Heranwachsenden. In der Folge wird der Heranwachsende von seinem Kontrahenten durch Schläge im Bereich der Gesichtspartie leicht verletzt.

Weiterhin ereignet sich am 24.03.2023 gegen 16:26 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L223, Gemarkung Mörschbach. Ursächlich für den Verkehrsunfall dürfte gewesen sein, dass der Verursacher, welcher sein Fahrzeug aus der Ortslage Mörschbach in Fahrtrichtung L223 führte, den kreuzenden PKW aus der Richtung Rheinböllen übersah und somit mit diesem kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurden 3 Personen leichtverletzt.

Letztlich kommt es am 24.03.2023 gegen 19:00 Uhr zu einer Verkehrsgefährdung auf der B50, AS Argenthal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein PKW an genannter Anschlussstelle auf die Bundesstraße 50 in Fahrtrichtung Simmern aufgefahren sein. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit soll es an dieser Stelle bereits beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Im weiteren Verlauf wechselt der Fahrer des PKW den Fahrstreifen und schert nur knapp zwischen zwei weiteren Kraftfahrzeugen ein, wodurch es ebenfalls beinahe zu einer Kollision gekommen sein soll. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Simmern Zeugen, welche Angaben zur Sache tätigen können.

Ein weiteres Körperverletzungsdelikt ereignet sich am 25.03.2023 in 55487 Kirchberg. Hier soll es zwischen zwei Familien zunächst zu Streitigkeiten gekommen sein, welche in Handgreiflichkeiten endeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell