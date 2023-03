Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden in Bendorf

Bendorf (ots)

Am Samstag, den 25.03.2023, gegen 21:35 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die Ringstraße in Bendorf/Rhein aus Richtung Engerser Straße kommend in Fahrtrichtung Rheinstraße. An der Kreuzung Ringstraße/Rheinstraße wollte der 21-Jährige nach rechts auf die Rheinstraße abbiegen. Hierbei missachtete der 21-Jährige die Vorfahrt eines von links kommenden, ebenfalls 21-jährigen Pkw-Fahrers, wodurch es zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Pkw-Fahrer sowie drei Fahrzeuginsassen im Alter von 19-22 Jahren leicht verletzt. Zwei der Verletzten wurden nach erfolgter Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die übrigen Verletzten bedurften keiner weiteren Behandlung. An beiden Pkws entstand Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden dürfte im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich liegen. Beide Pkws mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Neben dem DRK und der Polizei Bendorf war auch die FFW Bendorf auf Grund auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Da derzeit auch eine überhöhte Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften nicht als Unfallursache ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Bendorf Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell