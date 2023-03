POL-PDKO: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Boppard (ots) - Am Freitag gegen 14:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Linienbus auf der B9 Höhe Spay, der entgegen der Fahrtrichtung in Fahrtrichtung Boppard aufgefahren sei. Der Linienbus sei im weiteren Verlauf der B9 auf der gesamten Strecke des Boppard Hamms immer wieder in Richtung des Gegenverkehrs gefahren, sodass Fahrzeuge haben ausweichen und bremsen müssen. Am Bahnhof Boppard konnte der ...

mehr