Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Braubach (ots)

Am Samstag, dem 25.03.2023 ereignete sich in den frühen Morgenstunden um 05:24 Uhr ein Unfall auf der L335 am Ortsausgang Braubach in Richtung Dachsenhausen. Der Fahrer eines Lkw kam aufgrund unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer beginnenden Leitplanke. Hierdurch geriet der Lkw zuerst über und dann hinter die Leitplanke und kam an einem Grundstückszaun zum Stehen. Die Straße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten bis 09:25 Uhr gesperrt werden.

Es entstand erheblicher Sach- aber kein Personenschaden.

Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

