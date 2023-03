Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines landwirtschaftlichen Betrieb in Ohlweiler

Ohlweiler (ots)

Am 25.03.2023 gegen 20:18 Uhr kam es in einer Aussiedlung der Ortschaft Ohlweiler zu einem größeren Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Durch bislang unbekannte Ursache geriet ein Geräteschuppen und eine Futterraufe in Brand. Infolge des Brandes verendeten drei Kälber in ihren Kälberiglus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von 30000 Euro. Die Feuerwehren Ohlweiler, Simmern, Tiefenbach und Ravengiersburg waren mit 48 Kräften im Einsatz. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

