POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 16.03.2023

LANDKREIS VERDEN

++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person beim Überholen ++

Oyten. Am Mittwoch, gegen 13:38 Uhr ereignete sich auf der Kirchweyher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 29-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 31-jähriger Fahrer eines Radladers war auf der Kirchweyher Straße aus Fahrtrichtung Am Moor unterwegs und beabsichtigte kurz vor der Kreuzung Auf der Heide auf einen Hof nach links abzubiegen. Dies bemerkte ersten Informationen zufolge die 29-jährige Fahrerin eines Kia zu spät, die das Arbeitsfahrzeug demnach überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, infolgedessen der Pkw mit einem Straßenbaum kollidierte. Die 29-Jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen verbrachte die Fahrerin ins Diakoniekrankenhaus Rotenburg. Aufgrund des Zusammenstoßes war der Kia nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf rund 9.700 Euro geschätzt wird.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus ++

Holste. Am Mittwochmorgen verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Landrat-Christian-Evers-Straße in Holste. Die spezialisierte Tatortgruppe Verden sicherte die Spuren vor Ort. Weitere Ermittlungen werden durch Beamte des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Osterholz geführt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Wohnungseinbruchdiebstahl in Holste ++

Holste. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich in der Straße Zum Neuen Esch gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Am frühen Mittwochabend gelangen unbekannte Täter in das Wohnobjekt sowie die zugehörige Garage. Die Tatortaufnahme erfolgte durch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst Osterholz geführt. Hinweise zur Tat werden durch die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegengenommen.

++ Bei Verkehrsunfall gegen Baum leicht verletzt ++

Schwanewede. Ein 18-jähriger Beifahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn bei einem Zusammenstoß mit einem Straßenbaum leichte Verletzungen zu. Die ebenfalls 18-jährige Fahrerin eines Peugeot befuhr am Mittwochmorgen gegen 07:14 Uhr die Vorbrucher Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchen und kam auf glatter Straße in einer Rechtskurve ins Schleudern. Infolgedessen kollidierte der Pkw mit einem Straßenbaum. Der 18-jährige Beifahrer wurde dabei leicht verletzt und begab sich in ärztliche Versorgung. Die Fahrerin sowie eine 15-jährige Mitfahrerin blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der Peugeot war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt Der Gesamtschaden kann auf mehrere tausend Euro geschätzt werden.

++ Mofa-Fahrer nach Sturz leichtverletzt ++

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Mofa wurde am Mittwochmorgen gegen 06:40 Uhr ein 19-Jähriger leicht verletzt. Der 19-Jährige befuhr mit seiner Mofa die Klostermoorer Straße in Fahrtrichtung Lilienthal. Nach ersten Erkenntnissen ist er auf winterglatter Fahrbahn im Einmündungsbereich Moorhauser Landstraße/Trupermoorer Landstraße zu Fall gekommen. Infolge des Sturzes verletzte sich der Fahrer leicht und wird anschließend in die Klinik Lilienthal gebracht. Das Mofa wurde vor Ort abgeholt. Ein Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

