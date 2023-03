POL-VER: TERMINERINNERUNG ++ "NEIN zu Gewalt an Frauen!" - Einladung zum Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in den Dom zu Verden ++

Verden (ots) - Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B215) hat sich am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr ein Pkw überschlagen, zwei Menschen erlitten dabei Verletzungen. Der 54-jährige Unfallfahrer war mit einem Mercedes in Richtung Dauelsen unterwegs, als er zunächst aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen, einem ...

