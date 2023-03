Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden, Osterholz, Heidekreis (ots)

LANDKREIS VERDEN

Keine relevanten Meldungen

LANDKREIS HEIDEKREIS

A27: Autofahrer schwer verletzt

Walsrode. Auf der A27 wurde am Montagmorgen gegen 6:15 Uhr ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost auf einen Lkw auffuhr, der sich auf dem linken Fahrstreifen befand. Am Lkw sowie am Pkw entstand ein Gesamtschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Während der 62-jährige Lkw-Fahrer unverletzt blieb, musste der 32-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04232/945990 bei der Autobahnpolizei Langwedel zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Autofahrer ignoriert Polizei und flüchtet - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagabend gegen 22:45 Uhr wollten Beamte der Polizei Osterholz in der Innenstadt einen BMW-Fahrer anhalten, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Sie fuhren mit dem Streifenwagen hinter dem schwarzen Pkw, als sie dem unbekannten Fahrer in der Baustraße das Signal "Stopp Polizei" gaben. Der BMW-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern bog nach rechts in die Straße Am Kirchenplatz ein, wo er in Richtung des Wendeplatzes beschleunigte. Noch während der Pkw rollte, sprang der Fahrer aus dem Pkw und lief in Richtung Fußgängerzone, wo sich seine Spur verlor. Zeugen zufolge sei der Unbekannte in Richtung Marktplatz geflohen. Laut Zeugenaussage handele es sich bei dem Flüchtigen um einen jungen, etwa 25 Jahre alten und 175 cm großen Mann mit dunklem Vollbart und sehr kurzen Haaren oder sogar Glatze. Der Unbekannte habe dunkle Kleidung getragen. Die folgende Fahndung der Polizei in der Innenstadt, mit mehreren Streifenwagen und auch zu Fuß, führte nicht mehr zum Ergreifen des Fahrers. Der schwarze BMW war nach dem Sprung des Flüchtigen aus dem Pkw unbemannt gegen eine Hecke gerollt und hatte nur geringen Schaden verursacht, verletzt wurde niemand. Die Beamten der Polizei Osterholz stellten den Pkw letztlich sicher und ließen ihn abschleppen. Noch in derselben Nacht erstattete der Halter des BMW bei der Polizei Osterholz Anzeige wegen Pkw-Diebstahls. Dem Anzeigenerstatter zufolge sei der Wagen mit OHZ-Kennzeichen am Freitagabend am Bahrenwinkler Weg abgestellt worden. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Ort des Pkw-Diebstahls am Bahrenwinkler Weg oder auch am Montagabend in der Innenstadt, wo der unbekannte Mann zu Fuß flüchtete, wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

