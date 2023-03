Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 11.03.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unangepasste Geschwindigkeit führt zum Sturz Verden. Am Freitagabend befuhr ein 45-jähriger Kleinkraftradfahrer den Fuß- und Radweg der Bremer Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Dauelsen. Trotz bereits langsamer Fahrweise rutschte er vermutlich aufgrund von Glätte seitlich mit seinem Kleinkraftrad weg und kam zu Fall. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und dem Krankenhaus Verden zugeführt.

Frontalzusammenstoß mit einem Baum

Ottersberg. Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Ottersberg die Straße "Hintzendorf-Stellenfelde" in Richtung Völkersen. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er auf winterglatter Fahrbahn mit seinem BMW ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Glücklicherweise wurden durch den Verkehrsunfall weder der Fahrzeugführer, noch die 27-Jährige Beifahrerin verletzt. Am BMW entstand durch die Wucht des Aufpralls ein Totalschaden.

Sattelzugmaschine kippt auf die Seite

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Badenerholz" kam am Samstagmorgen, um 00:20 Uhr, ein 31-Jähriger aus Essen (Oldenburg) mit seiner Sattelzugmaschine auf winterglatter Straße von der Fahrbahn ab und kam im Seitenraum zum Stehen. Obwohl die Sattelzugmaschine hierbei auf die Seite kippte, konnte sich der Fahrer unverletzt aus dem havarierten Fahrzeug befreien und selbstständig den Notruf wählen. Zum Zwecke der komplizierten Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße 6 für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit Sommerreifen und falschen Kennzeichen Verden. Am Samstagmorgen verunfallte ein 62 -jähriger Bremer aufgrund von Schneeglätte auf der A 27. Aus Richtung Walsrode-West kommend in Richtung Verden-Ost geriet der Fahrzeugführer ins Schleudern und prallte frontal in die Mittelschutzplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der PKW mit Sommerreifen unterwegs gewesen ist. Zudem waren an dem PKW ein Händlerkennzeichen und ein Kennzeichen angebracht, welches für einen anderen PKW ausgegeben ist. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren und mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Von Fahrbahn abgekommen in den Graben

Schwanewede. Am Freitagvormittag kam auf der Kreisstraße in Neuenkirchen ein 60-Jähriger mit seinem PKW auf schneeglatter Fahrbahn alleinbeteiligt linksseitig von der Fahrbahn ab und geriet dort in einen ca. 2 m tiefen und wasserführenden Graben. Der Fahrzeugführer wurde durch die Feuerwehr geborgen und anschließend mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro und er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen Lilienthal/Ritterhude. Aufgrund von Schneeglätte kam es Freitagvormittag im Kreuzungsbereich der Moorender Straße zur Worphauser Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Der PKW einer 63-Jährigen kam ins Rutschen und kollidierte mit einem vorfahrtberechtigten PKW einer 38-Jährigen. Die 38-Jährige und ihre Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Ebenfalls am Freitagvormittag kam es auf der Lilienthaler Allee zu einem Auffahrunfall. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem PKW auf den verkehrsbedingt wartenden PKW einer 65-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligte wurden hierbei leicht verletzt. Der PKW der 60-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro. In Ritterhude auf der Kreisstraße unmittelbar vor der Wümmebrücke geriet außerdem ein 59-Jähriger mit seinem Lkw mit Anhänger auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte seitlich gegen den entgegenkommenden PKW einer 58-jährigen Frau. Die 58-Jährige und ihre Mitfahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell