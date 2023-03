Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Wohnhaus ++ In Wohnhaus eingebrochen ++ Alkoholisiert mit Auto unterwegs - Zeugen gesucht ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Verden. Am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Straße Burgberg liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen so in das Wohnhaus ein und durchsuchten dieses. Beute machten die Täter nach derzeitigem Stand nicht. Sie flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ In Wohnhaus eingebrochen ++

Blender. Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Meierkamp ein. Nachdem die Täter gewaltsam ein Fenster öffneten, stiegen sie durch dieses in das Wohnhaus ein und durchsuchten dieses. Dabei entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Sie flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Alkoholisiert mit Auto unterwegs - Zeugen gesucht ++

Lilienthal. Am Dienstag, gegen 17:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem VW und einem Wohnwagen.

Die Beamten stellten das Fahrzeuggespann in der Straße Niederende am Fahrbahnrand stehend fest und unterzogen es einer Kontrolle. Dabei stellten die Beamten einen 49-Jährigen fest, der nach derzeitigem Ermittlungsstand mit dem Fahrzeuggespann unterwegs war. Die Beamten stellten fest, dass er alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,2 Promille. Der 49-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten weiterhin seinen Führerschein.

Nach vorherigen Zeugenhinweisen soll das Gespann auf der K 8 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs gewesen und auf dem Teilstück zwischen Frankenburg und der Einmündung zur K 9 mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder andere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell