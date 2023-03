POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Dieb flüchtet - Zeugen gesucht

Verden. Am Donnerstag versuchte ein unbekannter Täter im Drogeriemarkt in der Großen Straße, Ecke Brückstraße, ein Parfüm zu entwenden. Gegen 13 Uhr wurde der Mann dabei von Mitarbeitern des Marktes ertappt und zunächst aufgehalten. Der Mann befreite sich jedoch, lief aus dem Geschäft heraus und floh mit einem Fahrrad. Bei dem Dieb handelt es sich um einen athletisch wirkenden, etwa 185 cm großen Mann mit schwarzer Jacke und schwarzer Mütze sowie blauer Jeans. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Kollision in der Kurve

Oyten. Auf der Sagehorner Dorfstraße (K2) kollidierten am Donnerstag gegen 17:45 Uhr zwei Fahrzeuge. Ein BMW, gelenkt von einem 19-jährigen Mann, sowie ein entgegenkommender Ford mit einem 26-jährigen Mann am Steuer, kamen sich in einer Kurve zu nahe, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 26-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Beide beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Taschendiebinnen im Verbrauchermarkt

Schwanewede. Erneut haben Taschendiebinnen zugegriffen und eine Kundin in einem Verbrauchermarkt bestohlen. In dem Markt am Heidkamp kaufte am Donnerstagnachmittag eine 76-jährige Frau ein. Die Kundin wurde plötzlich von einer Frau angesprochen und dadurch abgelenkt. In dieser Zeit dürfte eine Mittäterin in die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche gegriffen haben, um die dort aufbewahrte Geldbörse samt Bargeld, Ausweisen und Bankkarten zu entwenden. Von dem Diebesduo und der Beute fehlt nun jede Spur. Die Polizei rät, Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Ölkanister illegal entsorgt

Osterholz-Scharmbeck. Ein unbekannter Täter entsorgte vermutlich im Laufe der letzten Tage vier Ölkanister sowie einen Getränkekasten nahe der Ritterhuder Straße (B74), Auffahrt Lintel. Mögliche Zeugen, die hier verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Zusammenstoß auf der B74

Ritterhude. Auf der Straße Hüderbeek (B74) kam es am Donnerstag kurz vor 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige VW-Fahrerin bog vom Bunkenburgsweg auf die B74 ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 55-jährigen Volvo-Fahrers, der auf der B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs war. Bei der folgenden Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen, sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 7.000 Euro.

Motorradfahrer verletzt

Grasberg. Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Wörpedorfer Straße (L133) wurde am Donnerstag gegen 15:30 Uhr ein Motorradfahrer verletzt. Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der L133 nach rechts in den Heckenweg abbiegen und bremste daher ab. Der hinter ihm fahrende 54-jährige Motorradfahrer bremste zu spät und fuhr daraufhin auf den Pkw auf, dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wurde auf 13.000 Euro geschätzt.

Unfall mit Streufahrzeug (mit Foto)

Lilienthal. In der Nacht auf Freitag ist ein Fahrer eines Streufahrzeuges von der Lilienthaler Allee abgekommen und in den Straßengraben gekippt. Der 56-jährige Fahrer war auf der Umgehungsstraße im Einsatz, als er auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Lkw verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt, woraufhin er in einer Klinik behandelt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf 5.000 Euro.

