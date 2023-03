Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 12.03.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Bereich Achim

Oyten - Raub auf einen Supermarkt

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr betrat ein noch unbekannter Mann den Supermarkt in der Hauptstraße, Ecke Dorfstraße, in Oyten. An der Kasse zog er plötzlich ein Messer aus seiner Tasche und bedrohte die Kassiererin damit. Während der Räuber gewaltsam die Kassenlade an sich riss, wurden Kunden und eine weitere Mitarbeiterin des Marktes auf die Tat aufmerksam. Gemeinsam bewarfen sie den Täter mit Blumenerde und schlugen ihn letztlich mit einem Warentrenner in die Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat bzw. den flüchtenden Täter beobachtet haben. Dieser soll etwa 18-25 Jahre alt gewesen sein und einen dunklen Kapuzenpullover sowie einen Mundschutz getragen haben. Es wird um Kontaktaufnahme unter 04202-9960 gebeten.

Achim - Berauschter Autofahrer gestoppt

Am Samstag gegen 14:45 Uhr wurde eine Zivilstreife der Polizei auf einen Autofahrer aufmerksam, der während seiner Fahrt durch die Obernstraße in Achim ein Mobiltelefon bediente und kurz darauf aus einer Flasche Bier trank. Bei der anschließenden Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der Fahrer zwar nur eine Atemalkoholkonzentration von 0,22 Promille aufwies, dafür jedoch unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Posthausen - Schwarzer Pkw nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag gegen 12:45 Uhr wollte ein 23-jähriger Weyher mit seinem Mercedes vom Einkaufscenter in der Straße Posthausen an der Einmündung des gegenüberliegenden Schnellrestaurants nach links Richtung Wümmingen abbiegen. Aus Wümmingen kommend missachtete der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw die rote Ampel, sodass der 23-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte der Mercedes mit einem Bordstein und wurde beschädigt. Der Fahrer des schwarzen Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen des Unfalls, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04205-315810 zu melden.

Posthausen - Umfangreiche Suchmaßnahmen nach vermisstem Jugendlichen

Am Samstag besuchten Jugendbetreuer aus dem Landkreis Aurich mit ihren Schützlingen das Einkaufscenter in der Straße Posthausen. Gegen 15:00 Uhr entfernte sich dann ein 16-Jähriger mit einer Entwicklungsstörung von der Gruppe. Nachdem die eigenständigen Suchmaßnahmen ergebnislos verliefen, wurde die Polizei hinzugezogen. Eine Absuche im Außenbereich und Durchsagen im Einkaufszentrum führten nicht zum Auffinden. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Jugendliche in einem hilflosen Zustand noch im Einkaufszentrum befand, wurde zusammen mit der Feuerwehr der gesamte Komplex nach Ladenschluss intensiv durchsucht. Um 22:30 Uhr folgte die erlösende Nachricht: Entgegen aller Erwartungen hatte sich der Jugendliche selbstständig mit Bus und Bahn zu seinem Wohnort im Landkreis Aurich durchgeschlagen und wurde dort wohlbehalten von den Betreuern in Empfang genommen.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Lilienthal - Diebstahl

Am Samstagmorgen gegen 06:10 Uhr wurde auf einem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße Wührden eine Geldkassette eines Selbstbedienungsladens aufgebrochen. Diese war allerdings leer, so dass kein Diebesgut erlangt wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter 04791/3070 entgegen.

Ritterhude - Brand einer Ölheizung

Am Samstagnachmittag geriet aus bislang unbekannter Ursache in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Reuterplatz eine Ölheizung in Brand. Die Heizung wurde beschädigt und unbrauchbar. Es entstand eine starke Rauchentwicklung, wodurch der Alarmmelder ausgelöst wurde und Nachbarn die Feuerwehr verständigten. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich niemand in dem Wohnhaus auf, sodass keiner verletzt wurde. Durch den Brand und die Löscharbeiten ist das Wohnhaus unbewohnbar, der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Der Brandort wurde beschlagnahmt und es wurden kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

BAB 1 - Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Samstagvormittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der BAB 1 den Pkw eines ausländischen Staatsbürgers. Während der Kontrolle händigte er den Beamten seinen ebenfalls ausländischen Führerschein aus. Der 25-Jährige teilte mit, bereits seit vier Jahren in Deutschland zu wohnen. Hierfür hätte er seinen Führerschein in einen deutschen Führerschein umschreiben lassen müssen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

