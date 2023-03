Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: B215: Auto überschlägt sich in der Innenstadt

Verden (ots)

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B215) hat sich am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr ein Pkw überschlagen, zwei Menschen erlitten dabei Verletzungen. Der 54-jährige Unfallfahrer war mit einem Mercedes in Richtung Dauelsen unterwegs, als er zunächst aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen, einem Van und einem VW, zusammenstieß. Danach überschlug sich der Mercedes, der letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der Unfallfahrer sowie eine jugendliche Insassin erlitten durch das Geschehen Verletzungen, mit denen sie in eine Klinik gebracht wurden. Ein weiterer Jugendlicher blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Versorgung der Verletzten war die Bundesstraße zunächst voll-, später halbseitig gesperrt. Neben mehreren Streifenwagen und Rettungswagen am Unfallort landete zudem noch ein Rettungshubschrauber am Ort des Geschehens.

