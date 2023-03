Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Glätteunfall: Fahranfänger verletzt

Thedinghausen. Zu einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn kam es am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr auf der Achimer Landstraße (L156). Ein 20-jähriger Smart-Fahrer war aus Achim kommend in Richtung Werder unterwegs, als er auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Kleinwagen verlor und auf die Gegenfahrbahn rutschte, wo er mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Ford-Fahrer zusammenstieß. Während der Ford-Fahrer von der Fahrbahn abkam, schleuderte der Smart zurück auf die Straße, wo er mit einem weiteren Ford zusammenstieß, in dem eine 19-jährige Frau am Steuer saß. Der Unfallverursacher erlitt bei den Kollisionen leichte Verletzungen. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beträgt rund 10.000 Euro.

Krad-Fahrerin verletzt

Achim. Auf der Bremer Straße (L158) wurde am Dienstag kurz vor 13 Uhr eine 39-jährige Krad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer wollte von der Straße Bierdener Mühle auf die L158 einbiegen, dabei übersah er die herannahende und bevorrechtigte Krad-Fahrerin, die einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Die Zweiradfahrerin musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 4.000 Euro.

Rollerfahrerin schwer verletzt

Ottersberg/Wümmingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Rothlaker Straße (L155) wurde am Dienstag kurz vor 13 Uhr ein Rollerfahrer schwer verletzt. Der 67-Jährige kam vom Bremer Damm und wollte die L155 in Richtung Hellwege überqueren, dabei missachtete er mit seinem Roller die Vorfahrt der von rechts herannahenden und vorfahrtberechtigten 47-jährigen Geländewagenfahrerin. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 5.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Glätteunfall: Fahranfänger schwer verletzt

Worpswede. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7:20 Uhr auf der Schlußdorfer Straße schwere Verletzungen. Der junge Mann war in Richtung Worpswede unterwegs, als er in Höhe der Kreuzung Neu Bergedorfer Damm auf der winterglatten Straße ins Schleudern geriet und schließlich alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er seitlich mit einem Straßenbaum. Der Fahranfänger musste mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden. Am Kleinwagen entstand Totalschaden. Die Schlußdorfer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs zwischen den Einmündungen Neu Bergedorfer Damm und Bergedorfer Straße voll gesperrt werden.

