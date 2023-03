POL-GT: E-Bike-Fahrer nach schwerem Unfall in Halle (Westf.) verstorben

Gütersloh (ots) - Versmold (UK) Am Samstag, den 11.03.23 um 17:52 h befuhr ein 51jähriger Versmolder mit einem Porsche Cayenne die Rothenfelder Straße in Versmold in Fahrtrichtung Loxten. Aus ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegen kommenden PKW Opel einer 29jährigen Fahrerin aus Versmold zusammen. Durch diesen Aufprall wurden 4 Personen in dem Opel leicht verletzt und ...

