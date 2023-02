POL-PDLU: Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis

Altrip (ots) - Passanten meldeten am Samstag, dem 04.02.2023 einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Adriastraße in Altrip. Der Automat wurde offensichtlich mittels Werkzeug aufgebrochen. Ob der/die Täter an Diebesgut gelangten, muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/ 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

